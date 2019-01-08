Isparta'da Okullar Tatil Edildi
25 dakika önce
Isparta'da kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Isparta
'da kent merkezi ve merkeze bağlı köylerde aşırı soğuk ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildiği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte aşırı soğuk ve yer yer kuvvetli buzlanma ihtimalinin bu gece ile yarın devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Öğrencilerimiz adına herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için il merkezi ve merkez köylerimizde eğitim öğretime 9 Ocak Çarşamba
günü ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de idari izinli sayılacaktır."
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 08:59 Kaynak: AA
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