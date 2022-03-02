Isparta'da okullara 1 gün kar tatili - Son Dakika
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Isparta'da okullara 1 gün kar tatili

02.03.2022 21:21
Isparta'da okullara 1 gün kar tatili

ISPARTA'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar perşembe günü tatil edildi.

ISPARTA'da öğleden sonra etkili olan kar yağışı nedeniyle kentte okullar perşembe günü tatil edildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün dün uyarıda bulunduğu Isparta'da saat 15.00 sıralarında başlayan kar yağışı, kentte etkili oldu. Kar yağışı ile birlikte belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri yollarda kar kürüme ve tuzlama çalışması başlattı. Kent merkezinde kar kalınlığı 7, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Isparta Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte ilk ve orta dereceli okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, sürücü kurslarının perşembe 1 gün tatil edildiği kaydedildi. Kamu kurum kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamilelerin de 1 gün idari izinli sayılacağı kaydedildi. Kar yağışının sabah saatlerine kadar etkili olacağı, gerekmedikçe özel araçlarla trafiğe çıkılmaması konusunda vatandaşlar uyarıldı.


Isparta'da okullara 1 gün kar tatili
Isparta'da okullara 1 gün kar tatili
Isparta'da okullara 1 gün kar tatili
Isparta'da okullara 1 gün kar tatili
Isparta'da okullara 1 gün kar tatili
Isparta'da okullara 1 gün kar tatili
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Meteoroloji, okullar, Isparta, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Isparta'da okullara 1 gün kar tatili - Son Dakika
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