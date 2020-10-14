Son dakika haberleri... Isparta'da öldürülen kadın Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... Isparta'da evinde bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi, memleketi Denizli'nin Kale ilçesinde toprağa verildi.

Isparta'da evinde bıçaklanarak öldürülen 23 yaşındaki Gamze Esgicioğlu'nun cenazesi, memleketi Denizli'nin Kale ilçesinde toprağa verildi. Ailesi tarafından teslim alınan kadının cenazesi, ilçeye bağlı Demirciler Mahallesi'ne getirildi. Helallik alınmasının ardından Esgicioğlu için evinin yakınındaki arsada, cenaze namazı kılındı. Cenaze, Demirciler Mezarlığı'na defnedildi. Cenaze törenine, Esgicioğlu'nun ailesi ve mahalle sakinleri katıldı. Baba Mehmet Esgicioğlu büyük üzüntü içinde taziyeleri kabul ederken, gelinlik örtülen tabutun başında gözyaşı döken anne Ümmühan Esgicioğlu'nu yakınları güçlükle teskin etti. Bir çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu (23), Isparta Anadolu Mahallesi'ndeki evinde dün bıçakla öldürülmüş bulunmuştu. Gözaltına alınan Esgicioğlu'nun karşı dairesinde oturan 4 kişiden H.B. tutuklanmıştı.

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