Isparta'da öldürülen üniversiteli Güleda'nın ismi memleketinde yaşayacak - Son Dakika

Isparta'da eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Güleda Cankel'in (19) ismi, ailesinin yaşadığı Muğla'nın Menteşe ilçesindeki sokağa verildi.

Menteşe Belediye Meclisinin şubat ayı toplantısında Güleda Cankel'in isminin, yaşadığı evin bulunduğu sokağa verilmesi yönünde oy birliğiyle alınan kararın ardından "Güleda Cankel Sokağı" yazılı tabelalar, sokağın girişine yerleştirildi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Başkan Yardımcısı Leyla Ersöz, Menteşe Kent Konseyi Başkanı Vehip Keskin, belediye meclisi üyeleri, kadın konseyi üyeleri, Güleda Cankel'in Ortaköy Mahallesi'ndeki ailesini ziyaret etti.

- "Yasa uygulansaydı Güleda belki de bugün yaşıyor olacaktı"

Güleda'nın avukatı Alev Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 6284 sayılı yasanın uygulanmadığını savunarak "Eğer 6284 sayılı yasa uygulansaydı Güleda belki de bugün yaşıyor olacaktı. Bir kadının şiddete uğradığı ihbarını alan kolluk, darbedildiği adli muayene raporu ve beyanlarla sabit olan Güleda Cankel için şikayetçi olmadığı gerekçesiyle 6284 sayılı yasa gereği resen almaları gereken koruma tedbirlerini almadılar." dedi.

Öztürk, davanın ilk duruşmasının 25 Şubat 2020'de Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüleceğini kaydetti.

- "Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş de Güleda'nın isminin evinin sokağında yaşayacağını belirterek "Kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Kızımız, kalbimizde yaşıyor." diye konuştu.

Baba Mustafa Cankel de acılarının çok büyük olduğunu, bu zorlu süreçte kendilerine destek olanlara ve kızının adının sokağa verilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

- Olay

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Cankel'in katil zanlısı Pehlivan hakkında "tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.