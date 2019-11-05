Son Dakika Haberleri: Isparta'da organ bağışı için stant açıldı
Son Dakika Güncel Isparta'da organ bağışı için stant açıldı

Isparta'da organ bağışı için stant açıldı

7 saat önce

Isparta Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bağış standı açıldı.

Isparta'da organ bağışı için stant açıldı, System.String[]

Isparta Şehir Hastanesi'nde Organ Bağışı Haftası dolayısıyla bağış standı açıldı.


Isparta Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ramazan Arkın Çerikan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane olarak organ bağışıyla alakalı tüm etkinliklere katıldıklarını söyledi.


Organ bağışında farkındalık oluşturmak amacıyla yıl boyunca çeşitli eğitimler yaptıklarını anlatan Çerikan, her bir organ bağışının hayatim önem taşıdığını vurguladı.

Vatandaşlara organ bağışı çağrısında bulunan Çerikan, "Organlar toprak olduktan sonra hiçbir işe yaramıyor. Toprak olacağına hayat olsun, can olsun, hayat kurtarsın." diye konuştu.

Organ Bağışı Haftası, Şehir Hastanesi, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 06:26 Kaynak: AA
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