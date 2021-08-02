Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon Milli Park alanında, öğle saatlerinde başlayan ve henüz nedeni bilinmeyen orman yangını, gitgide büyüyor. İki yangın söndürme helikopteri ve bir uçağın yanı sıra, itfaiye araçları, arazözlerle yangın söndürme tanklarının kullandığı çalışmalara askeri personel de destek veriyor. Yangın dolayısıyla Isparta- Antalya karayolu ulaşıma kapatılarak, Ağlasun- Bucak üzerinden geçişlere izin veriliyor. Isparta'dan gıda ve su takviyesi için bölgeye akın eden araçların geçişine de izin verilmiyor. Alevlerin Yıldız Mahallesi'ndeki yerleşim yerlerine kadar ulaştığı, bölgede oturanların tahliye edildiği belirtildi. Bölgede saatte hızı 40 km'yi bulan rüzgar, çalışmaları olumsuz etkiliyor.