Üye Girişi
Isparta'da orman yangını tatbikatı - Son Dakika

Isparta'da orman yangını tatbikatı

07.07.2021 12:29

- Isparta'da orman yangını tatbikatı Senaryo gereği ormanlık alanda çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti Orman Bölge Müdürü Ulusoy: "2020'de ormanda çıkan 70 yangının yarısından fazlası ziraat alanı ve bahçelerden sıçradı" "Vatandaşımızın yaz ayında açık alanlarda ateş yakmaması...

- Isparta'da orman yangını tatbikatı

Senaryo gereği ormanlık alanda çıkan yangına ekipler kısa sürede müdahale etti

Orman Bölge Müdürü Ulusoy: "2020'de ormanda çıkan 70 yangının yarısından fazlası ziraat alanı ve bahçelerden sıçradı"

"Vatandaşımızın yaz ayında açık alanlarda ateş yakmaması gerekir"

ISPARTA - Isparta'da yaz aylarının gelmesi nedeniyle düzenlenen tatbikatta senaryo gereği ormanlık alanda çıkan yangına ekipleri kısa sürede müdahale ederek, söndürdü. Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, vatandaşları yaz aylarında açık alanlarda ateş yakmamaları ve yangın söndürme havuzlarına girmemeleri konusunda uyardı.

Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimiyle birlikte olası orman yangınlarına hızlı müdahale edebilmek için tatbikat gerçekleştirdi. Sav beldesi yakınlarında gerçekleştirilen tatbikatta, ilk olarak personellere teknik bilgilendirme yapıldı. Daha sonra senaryo gereği ateş yakıldı. Ekipler, telsiz anonsuyla haberleştikten sonra yangına müdahale etti. 6 personel, 1 arazöz, 1 su ikmal aracı ve 1 adet ilk müdahale aracının katıldığı tatbikatta yangın söndürüldü.

"Yangın sezonuna hazırız"

Isparta Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, her yol yangın sezonunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, ekipmanlarla sezona hazır olduklarını söyledi. Ulusoy, "Müdürlüğümüzün araç parkında 8 adet su ikmal aracı, 43 adet arazöz, 55 adet ilk müdahale aracı, 7 adet dozer ve 7 adet greyderimiz var. Bunlarla yangınlara mücadele ediyoruz. 26 adet orman gözlemleme kulemizde 24 saat ormanlarımızı gözetliyoruz" dedi

"Vatandaşlarımız su havuzlarına girmesinler"

Yangınlarla mücadelede su havuzlarının önemli olduğunu ve kentte 44 tane yangın söndürme havuzu bulunduğunu ifade eden Refik Ulusoy, "300-500 tonluk havuzlarımızı dolduruyoruz. Havuzlarımızın etrafını çeviriyor ve kapısına kilit asıyoruz. Ama zaman zaman vatandaşlarımızın bu havuzlara girip, boğulmaları olabiliyor. Bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Büyükler ve küçükler olarak herkesin dikkatli olması gerekiyor" diye konuştu.

"Yangınların yüzde 92'si insan eliyle çıkıyor"

Türkiye'de çıkan orman yangınlarının yüzde 92'sinin insan eliyle çıktığını kaydeden Ulusoy, "İnsanımız ateş yakmazsa orman yangınlarının çok aza ineceğini düşünüyorum. Sayıyı azaltmak riski azaltmak demektir" dedi.

"Birçoğunu küçükken söndürürüz"

Yangına müdahale sürecini anlatan Ulusoy, "Yangın olduğunda ihbar gelir gelmez ekiplerimiz hareket eder. Yangına en kısa sürede doğru şekilde müdahale eder ve birçoğunu küçükken söndürürüz. Kamuoyu sadece büyük yangınlardan haberdar olur" diye konuştu.

"2020 yılında 70 orman yangınına müdahale ettik"

Ulusoy, 2020 yılında Isparta'da 70 orman, 122 adet de orman dışı ziraat alanı yangınına müdahale ettiklerini söyledi. Orman içinde çıkan 70 yangının yüzde 50'den fazlasının ziraat alanı ve bahçelerden çıkan yangınların ormanlık alana sıçradığını belirten Ulusoy, "Vatandaşımızın yaz ayında açık alanlarda ateş yakmaması gerekir. Bunu özellikle istirham ediyoruz. Çünkü yaz ayında yakılan her ateş bizim için risk oluşturuyor. Vatandaşların bizlere destek olmalarını açık alanda ateş yakmamalarını gördüklerine müdahale etmelerini, uyarmalarını bize haber vermelerini istiyoruz" dedi.

Isparta'da orman yangını tatbikatı
Isparta'da orman yangını tatbikatı
Isparta'da orman yangını tatbikatı
Isparta'da orman yangını tatbikatı

Tatbikat, Isparta, Yangın, ulusoy, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da orman yangını tatbikatı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi 19:08 Mostafa Mohamed, Radamel Falcao'ya formayı kaptırmamak için Mısır Milli Takımı'na gitmedi İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi 18:08 İtalya-İspanya maçında yaptığı hatayla tepki çeken spiker Levent Özçelik'e Galatasaray'dan destek geldi Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı 17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı 17:24 Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın tutuklandı Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak 17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı 17:05 Sabah kahvaltıya oturan kişinin ikiye böldüğü ekmeğin içinden kocaman ip çıktı
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: 16:29 Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi 15:22 Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor Kınalarını yaptılar! İsmail Ege Şaşmaz ve Hande Ünal hayatlarını birleştiriyor         
19:14
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı 511 milyon lirayla firar eden Tosuncuk'un cebinden 70 Brezilya Reali çıktı         
17:54
Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor Binlerce insanı göz göre kısırlaştırdılar! Karanlık tarih su yüzüne çıkıyor         
17:26
Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü         
17:19
Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi Meyve suyu üretim tesisinde mide bulandıran görüntüler! Vişneleri ayakkabılarıyla çiğnedi         
17:10
Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz         
16:33
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu Best Model Türkiye seçimlerinde yarışmacıların yere oturduğu görüntüler sosyal medyada alay konusu oldu         
15:13
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti Fahriye Evcen'in, leopar desenli tulumuyla paylaştığı fotoğrafları takipçilerini mest etti         
14:28
Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı Neden kendisinden yaşça büyük kişilerle birlikte oluyor? Serenay Sarıkaya merak edilen soruyu yanıtladı         
13:06
Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz Anonymous'tan Akbank iddialarına yanıt: Biz saldırmadık ama birçok defa hacklendiklerini biliyoruz         
11:39
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor Komşusundan, evinde iç çamaşırlarıyla dolaşan kadına uyarı: Çocuklarım senin şovunu görmek istemiyor         
09:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2021 19:38:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da orman yangını tatbikatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement