Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı

09.06.2022 20:35
Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı

Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş, Orman Bölge Müdürlüğü'ndeki toplantıda, ormanların doğal dengeyi sağlamak, hava kirliliğini ve erozyonu önleme gibi konularda önemli bir doğal kaynak olduğunu söyledi.

Orman yangınlarının, ekonomik yönden kayıplara sebep olmasının yanı sıra ekolojik denge üzerinde de olumsuz etkiler oluşturduğunu belirten Baruş, kasten ya da kusurlu davranışlar nedeniyle orman yangınlarının oluşabileceğini söyledi.

Tüm kurumların bu konuda gerekli tedbirleri alacağını belirten Baruş, şunları kaydetti:

"Tedbirlerin eksiksiz bir şekilde uygulanması noktasında hassasiyet gösterilecektir. Bu kapsamda, orman yangınlarıyla mücadele planlarının güncellenerek belediyeler, orman teşkilatı, AFAD ve yangın söndürmede görevli diğer kurum ve kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon arttırılacaktır. Riskli alanlarda ve orman çevrelerinde kontroller ve denetimler sıklaştırılacaktır. Anız yakma başta olmak üzere vatandaşlarımızın orman yangını risklerine karşı dikkatli ve duyarlı olması bu açıdan bize büyük destek olacaktır."

Toplantıya, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Kahraman, Belediye Başkan Yardımcısı Uğur Büyükçulcu, Orman Bölge Müdürü Rıfat Ataş ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

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Kaynak: AA

Isparta, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da orman yangınlarıyla mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika

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