Isparta'da ormanlık alanlara girişler yasaklandı - Son Dakika

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, son zamanlarda ülke ve il genelinde orman yangınlarının attığı vurgulandı.

Isparta 'da orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 16 Ağustos'a kadar ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı bildirildi.

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