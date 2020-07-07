Isparta'da orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Isparta'da orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Isparta'da orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce orta refüje çıktı daha sonra aydınlatma direğine vurdu.
Isparta'da orta refüje çıkan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce orta refüje çıktı daha sonra aydınlatma direğine vurdu. Kaza sonrası ağır yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
Kaza saat 19.30 sıralarında Eğirdir ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eğirdir Kemik Hastalıkları Hastanesi istikametinden ilçe merkezine doğru seyir halinde olan Mustafa Ş.'nin kullandığı 32 FF 405 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çıktı, daha sonra aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle aydınlatma direği yola devrildi. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa Ş., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Kazada yola devrilen aydınlatma direği ekipler tarafından kaldırılırken, otomobil de çekiciye yüklendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 23:05 Kaynak: İHA
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