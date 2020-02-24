Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (2) - Son Dakika

Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (2)

6 saat önce

KAYBOLDUKLARI GÜN OKULA GİTMEMİŞLER Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın, kayboldukları gün eğitim gördükleri Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmedikleri ortaya çıktı.

Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (2), System.String[]

KAYBOLDUKLARI GÜN OKULA GİTMEMİŞLER

Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın, kayboldukları gün eğitim gördükleri Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne gitmedikleri ortaya çıktı. Sabah evden okula gideceklerini söyleyerek, ayrılan 3 liselinin, bir süre sonra kayıplara karıştığı belirlendi. Öte yandan Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve çevresinde de polis ekipleri, çalışmalarını sürdürdü. Ekipler, okul idaresi ve çevredekilerden öğrencilerle ilgili bilgi topladı.


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Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 12:51 Kaynak: DHA
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