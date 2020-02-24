Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (3) - Son Dakika

Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (3)

7 saat önce

PSİKOLOG TOLA: TARTIŞMALAR, ÇOCUKLARI AİLELERDEN KOPARIYORIsparta'da lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın ortadan kaybolmalarıyla ilgili psikolog Şule Tola, Demirören Haber Ajansı muhabirine değerlendirmede bulundu.

Isparta'da ortadan kaybolan 3 liseli, kaçma planı yapmış (3), System.String[]

PSİKOLOG TOLA: TARTIŞMALAR, ÇOCUKLARI AİLELERDEN KOPARIYOR

Isparta'da lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın ortadan kaybolmalarıyla ilgili psikolog Şule Tola, Demirören Haber Ajansı muhabirine değerlendirmede bulundu. Tüm dünyada modernizmin yaşandığını belirten Tola, "Hiçbir yüzyılda görülmediği kadar psikolojik ve sosyolojik virüsler ortada kol geziyor. Ergenliğin psikodinamiğine baktığımız zaman bu modernizm getirileriyle ergenlik çok erken yaşlara kadar çekildi. Ciddi anlamda bir hormonal dengesizlik demek olan ergenlikte beden hormonlarla sarsılırken, beyin henüz yeterli olgunluğa gelmediği için çocuklarda ciddi anlamda bunalım yaşanıyor. 'Ben çocuk muyum, yetişkin miyim?' Yine ergenliğin çok önemli belirtilerinden bir tanesi ya hep ya hiç duygusunun yerleşmesi, gençleri aileleriyle gereksiz tartışmalara itiyor. Ara yolu bulacak kapasitede henüz olmadıkları için hayatın tamamına siyah ya da beyaz penceresinden bakıyorlar" dedi.

"Aileler, çocuklarını dış dünyada var olan tehlikelerden korumak için onların özgürlüklerini kısıtladıklarından ciddi çatışmalara yol açıyor" diyen psikolog Tola, şöyle devam etti:

"Özgürlük arzusuyla gençler zaten içlerinde var olan zevk ve eğlenceyi tatmin etmek için bazen hatalar yapabiliyor. Evlerinden ayrılmalarının sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Ailelerin çocuklarının içindeki durumun farkına varıp, 'kontrollü serbestlik' dediğimiz kendi çizdikleri kontrol ve kabul edebilecekleri çerçevede onların zevk ve eğlencelerine müsaade etseler ve konuşarak onların artık büyümeye başladıklarını fark ederek, onları bir birey olarak kabul ettiklerini hissederek yaklaşırlarsa çok daha iyi olur, diye düşünüyorum. Çünkü bu tartışmalar çocukların ailelerden kopup, zaten ergenlikten var olan arkadaş çevresine aşırı düşkünlüğü daha çok artırıyor. Çünkü arkadaşlar aileler gibi eleştirmiyor, olduğu gibi kabul ediyor. Kabul eden kişiler de zaten ergen oldukları için ne yazık ki birbirlerini yanlışlara sürükleyebiliyorlar."


Aydoğan, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
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