Üye Girişi
Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi - Son Dakika

Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi

14.06.2021 13:39

Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi Proje ile anayolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçiliyor ve yakıt tasarrufu amaçlanıyor Geliştirilen projede anayol ve tali yolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor Isparta'da Kadir...

Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi

Proje ile anayolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçiliyor ve yakıt tasarrufu amaçlanıyor

Geliştirilen projede anayol ve tali yolda gereksiz kırmızı ışık yanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor

ISPARTA - Isparta'da Kadir Boylu Ortaokulu öğrencileri anayol ile tali yolun kesiştiği kavşaklarda gereksiz kırmızı trafik ışığı yanmasını önlemek amacıyla bir proje geliştirdiler. 6. Sınıf öğrencilerinin geliştirdiği proje ile tali yolda araç olmadığı sürece kırmızı ışık yanarken, bu sayede zaman ve yakıt tasarrufu amaçlanıyor.

Kadir Boylu Ortaokulu'nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açıldı. Birçok projenin yer aldığı fuarda en dikkat çeken çalışmalardan biri 6. sınıf öğrencileri Meryem Ela Şahin ve Arda Yüce'in Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dudu Demirbilek ile birlikte geliştirdikleri 'Arduino Kontrollü Trafik Sinyalizasyon Sistemi' oldu. Proje kapsamında anayol ve tali yolların kesiştiği kavşaklarda tali yolda araç olmadığı sürece sürekli olarak kırmızı ışık yanıyor. Tali yola ilk araç geldiği zaman sistem otomatik algılıyor ve 10 saniye boyunca yeşil ışık yanıyor. Bu sayede anayoldaki araçların gereksiz durmaları engellenirken, zaman ve yakıt tasarrufu sağlanması amaçlanıyor.

"Projemiz geliştirilip ilimizde uygulanabilir"

Kadir Boylu Ortaokulu Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Dudu Demirbilek, anayol ve tali yollarda sürücülerin kırmızı ışıklarda aynı sürelerde beklediğini belirterek, "Malum trafik anayollardan akıyor. Tali yolda araç olmasa bile araçlar gereksiz yere bekliyorlar. Bu da yakıt ve zaman israfına neden oluyor. Biz bu projemizle bunun önüne geçmek istedik. Tali yoldaki trafik ışığımızı kırmızı yaktık, anayoldaki ışığımız sürekli yeşil yanıyor. Ne zaman ki tali yoldan bir araç gelirse ultrasonik mesafe sensörü yardımıyla o aracımızı algılıyor ve tali yoldaki kırmızı ışığımız 10 saniye boyunca yeşil yanıyor. Bu sırada anayoldaki trafik ışığımız kırmızı yanıyor. Bu sayede anayoldan özellikle trafikte olan araçlar hem yakıt hem de zamandan tasarruf etmiş olacaklar. Projemiz geliştirilip, ilimiz düzeyinde uygulanabilir bir projedir" dedi.

"Anayola sürekli akan bir trafik sağlanıyor"

6. sınıf öğrencisi Meryem Ela Şahin de projenin anayol ve tali yollarla ilgili olduğunu söyledi. Amaçlarının anayolda sürekli olarak trafik akışını sağlamak olduğuna değinen Şahin, "Anayoldan araç geldiğinde sinyalizasyon sistemimiz tanıyor ve oraya yeşil yanıyor. Işığımız 10 saniye yandıktan sonra trafik ışığı kırmızı yanıyor. Daha sonra yeşile dönüyor. Tali yoldan bir araç daha geldiğinde kırmızı da 40 saniye beklemektedir. Bu sebeple anayola sürekli akan bir trafik sağlanıyor" diye konuştu.

"Okulumuzun akademik başarısı günden güne artıyor"

Kadir Boylu Ortaokulu Müdürü Talha Terkin, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı hakkında bilgiler verdi. Fuarda sanatsal ve kültürel faaliyetleri en detaylı şekilde işlediklerini belirten Terkin, "Okulumuz akademik başarısı günden güne artan sosyal, sportif ve kültürel faaliyetlerde de Isparta'ya öncülük eden bir okul. Sportif, sanatsal ve kültürel yarışmalarda çok ciddi derecelerimi var. Ancak biz eğitimci olarak bu tür faaliyetlere yarışma olarak bakmıyoruz. Daha çok öğrenciyi, çevreyi ve velilerimizi geliştirici anlamında estetik kaygıyı güderek, icralar ve faaliyetler güderek faaliyetler yürütmeyi planlıyoruz. Okulumuzda klasik sınıf ortamından çok farklı bir öğrenme anlayışımız var" dedi.

Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi
Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi
Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi
Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi

Bilim Fuarı, Bilişim, Isparta, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayıp adam silahla vurulmuş halde bulundu! 10 gün sonra evleniyordu 15:26 Kayıp adam silahla vurulmuş halde bulundu! 10 gün sonra evleniyordu Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti 15:18 Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı 15:00 Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Rafet El Roman'ın babası, uykusunda yaşamını yitirdi 14:35 Rafet El Roman'ın babası, uykusunda yaşamını yitirdi İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla 14:32 İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla AK Partili Fakıbaba, Bakan Koca'yı Şanlıurfa ile ilgili eleştirdi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor 14:17 AK Partili Fakıbaba, Bakan Koca'yı Şanlıurfa ile ilgili eleştirdi: 2 yıldan beri anlatmaya çalışıyorum, sağlık sistemi iyi yönetilmiyor
Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı 13:50 Netanyahu koltuğu bırakamadı! 12 yıl oturduğu başbakanlık koltuğundan uyarılarak kaldırıldı Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım 13:26 Son dakika: NATO Liderler Zirvesi'nde Erdoğan'la bir araya gelen Macron'dan ilk açıklama geldi: Ortak stratejilerin netleştirilmesine vurgu yaptım

Son Dakika Haberleri
15:28 Eriksen yaşam savaşı verirken, UEFA'nın maçın devam etmesi adına baskı yaptığı öne sürüldü
15:26 Kayıp adam silahla vurulmuş halde bulundu! 10 gün sonra evleniyordu
15:26 Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta
15:18 Kritik NATO Zirvesi başlıyor! İlk temas Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden arasında gerçekleşti
15:14 Işın Karaca aşka geldi! Aralarında 21 yaş olan sevgilisini öpücüklere boğdu
15:00 Ünlü besteci ve keman virtüözü Selçuk Tekay düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
14:59 Rekabet Kurumu açıkladı! İşte WhatsApp kararının gerekçesi
14:50 Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı
14:33 Rizespor, Fenerbahçe'ye üç futbolcu için resmi teklif yaptı
14:32 İzmir'in Çernobil'i tehlike saçmaya devam ediyor! Radyasyon değeri normalden 7 bin 291 kat fazla
Eriksen yaşam savaşı verirken, UEFA'nın maçın devam etmesi adına baskı yaptığı öne sürüldü Eriksen yaşam savaşı verirken, UEFA'nın maçın devam etmesi adına baskı yaptığı öne sürüldü         
15:29
Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta Kanal İstanbul'un temeli atılıyor! İşte ilk kazmanın vurulacağı nokta         
15:26
Işın Karaca aşka geldi! Aralarında 21 yaş olan sevgilisini öpücüklere boğdu Işın Karaca aşka geldi! Aralarında 21 yaş olan sevgilisini öpücüklere boğdu         
15:14
Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı Erdoğan ve diğer liderler, NATO Zirvesi'nde ''aile fotoğrafı'' çekimine katıldı         
14:50
Rizespor, Fenerbahçe'ye üç futbolcu için resmi teklif yaptı Rizespor, Fenerbahçe'ye üç futbolcu için resmi teklif yaptı         
14:34
Doların yönünü Erdoğan-Biden görüşmesi belirleyecek! İşte zirveden çıkabilecek 3 ihtimal Doların yönünü Erdoğan-Biden görüşmesi belirleyecek! İşte zirveden çıkabilecek 3 ihtimal         
14:22
Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor Ramos, Real Madrid'in teklifini reddetti! Adım adım Galatasaray'a geliyor         
14:07
Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor Efsane boksör Sinan Şamil anısına yapılan heykele tepki yağıyor         
13:30
Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı Sevgilisi Mohammed Alsaloussi hakkındaki eleştirilere dayanamadı! Şeyma Subaşı, Instagram'daki yorumları kısıtlandırdı         
12:47
Taşın üstündeki Taşın üstündeki "Adım Altun, yaşım 12 ve tecavüze uğruyorum yardım edin" yazısı üzerine polis alarma geçti         
12:43
6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor 6 gündür düşüşte olan altının gram fiyatı 498 liradan işlem görüyor         
11:45
Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, Bıçaklanan genç hayatını kaybetti, "Katil olay mahalline mutlaka geri döner" sözü gerçek oldu         
11:42
Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli Biden-Erdoğan görüşmesi öncesi ABD'den skandal çağrı: Gordion düğümü kesilmeli         
11:36
Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi Yönetmen Sinan Çetin, teknede uluorta soyunarak üstünü değiştirdi         
11:21
Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı Beren Saat giydi, siyah mayonun satışları patladı         
10:38
İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı İstifaya zorladığı müdürün ölmesine sebep olmakla suçlanıyor! Milli eğitim müdürü görevden alındı ve hakkında soruşturma açıldı         
08:26
Sedat Peker, Sedat Peker, "Gözaltına alındı" iddialarına cevap verdi: Yetkililerle karşılıklı sohbette bulunduk         
07:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2021 15:38:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Isparta'da ortaokul öğrencilerinden kavşaklara yeni sinyalizasyon projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement