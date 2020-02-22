Isparta'da otobüs kazalarını önlenme toplantısı - Son Dakika
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Isparta'da otobüs kazalarını önlenme toplantısı

7 saat önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kazalara daha fazla dikkat çekilerek farkındalığın artırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi amacıyla bir toplantı düzenledi.

Isparta'da otobüs kazalarını önlenme toplantısı, System.String[]

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, kazalara daha fazla dikkat çekilerek farkındalığın artırılması, yol ve trafik güvenliğine katkı sağlayacak görüşlerin alınması, sorunların işbirliği ve koordinasyon içerisinde çözülmesi amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Akkoç, emniyet ve jandarma yetkilileri, yolcu taşıma kooperatiflerinin temsilcileri, seyahat firması yetkilileri ve sahipleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.


Toplantının açılış konuşmasını yapan Isparta Valisi Seymenoğlu, "İçişleri Bakanlığımızın üzerinde durmuş olduğu en önemli konulardan birisi de toplu taşımacılıkta vatandaşımızın ulaşımını sağlayan otobüslerin karıştığı kazaları, konunun muhataplarıyla birlikte ele almak ve en aza indirmek. Çünkü can bizim canımız mal bizim malımız. Bir kaza olduğunda hepimiz zarar görüyoruz. Bu zararların oluşmaması için diyoruz ki; biraz daha kendimizi bu işe verelim, bizlerin ve sizlerin ne yapması gerekiyorsa bunları en üst düzeyde yapalım. Bakanlığımız da bunu zaman zaman hatırlatma ihtiyacı duyuyor. Tedbirleri bir adım daha ileriye taşıyın diyor. Bunu da işte bu tür toplantılarla yapacağız. Toplantının ardından sizler de kendi ekiplerinize bilgi vererek bu farkındalığın artmasına katkı sunmuş olacaksınız. Yolcu taşıyanlar olarak sürekli alanda olan sizlersiniz, dolayısıyla birazdan arkadaşlarımızın sunacağı bilgileri tüm üyelerimize ve çalışanlarımıza sizlerin aktarmasını istiyoruz. Hep birlikte bu kazaları en aza indirmemiz lazım" dedi.


Ardından İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Durmuş Ali Özkan, otobüs kazalarının sebepleri ve alınması gereken tedbirlerin yer aldığı bir sunum gerçekleştirerek katılımcılara bilgiler verdi.


Sunumun ardından Vali Seymenoğlu katılımcılara tek tek söz vererek talep ve önerileri dinledi. - ISPARTA

Ömer Seymenoğlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:29 Kaynak: İHA
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