Isparta'da otobüs yolcusunun valizinde 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Otobüste yapılan aramada Z.Ö'nin valizi ve sırt çantasında 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, zanlı Z.Ö'nün Diyarbakır 'dan otobüsle kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.

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