Isparta'da otobüs yolcusunun valizinde 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Isparta'da otobüs yolcusunun valizinde 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ekipleri, zanlı Z.Ö'nün Diyarbakır'dan otobüsle kente yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçti.
Takip edilen şüpheli, bulunduğu otobüs Isparta Otogarı'na girince gözaltına alındı.
Otobüste yapılan aramada Z.Ö'nin valizi ve sırt çantasında 15 kilo 272 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucuya sarılı poşetlerin narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesini engellemek için mazota bulandığı belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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