Isparta'da otobüsün içindeki yolcudan 4 bin 103 gram uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Isparta'da otobüsün içindeki yolcudan 4 bin 103 gram uyuşturucu çıktı

ISPARTA Isparta'da yolcu otobüsünün polis tarafından durdurularak aranmasıyla seyahat eden yolculardan Ü.A isimli şahsın üzerinden 4 bin 103 gram uyarıcı narkotik madde metamfetamin çıktı.

Olay 25.12.2021 tarihinde bir yolcu otobüsünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Isparta Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri bir yolcu otobüsünü durdurdu otobüste yapılan arama sonucunda yolcu olarak bulunan Ü.A isimli şahsın üzerinden tam 4 bin 103 gram uyarıcı narkotik madde metamfetamin ve suçta kullandığı tespit edilen bir adet cep telefonu çıktı. Polis tarafından çıkan uyuşturucu ve cep telefonuna el konulurken Ü.A isimli şahıs gözaltına alındı. Ü.A isimli şahsın uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi.