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Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika

Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı

11.12.2021 14:03

Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil takla atarak boş araziye uçtu.

Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı

ISPARTA - Isparta'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobil takla atarak boş araziye uçtu. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza bugün öğle saatlerinde toptancılar caddesi batı bulvarında meydana geldi. Ahmet Akbay idaresindeki 32 AAY 966 plakalı otomobil ile karşı yoldan gelen Yücel Ayhan idaresindeki 32 FZ 607 plakalı otomobil batı bulvarında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Yücel Ayhan idaresindeki otomobil boş araziye takla atarak uçtu. Kazada 2 otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin takla atması sonucu otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkardı. Yarılılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken yaralılar daha sonra Isparta Şehir Hastanesine götürüldü. Durumlarının iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Daha sonra araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı
Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı

Otomobil, Isparta, İtfaiye, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da kazaya karışan araç takla atarak boş araziye uçtu: 2 yaralı - Son Dakika
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