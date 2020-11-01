Isparta'da otomobil çobana ve koyunlara çarptı - Son Dakika

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, O.Ü'yü Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı.

Kazada, çoban O.Ü yaralandı, iki koyun telef oldu.

Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Fatih Mahallesi Konya Caddesi'nde koyun sürüsünü otlatan O.Ü'ye ve koyunlarına çaptı.

Isparta 'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin çobana ve otlattığı koyunlara çarpması sonucu çoban yaralandı, iki koyun telef oldu.

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