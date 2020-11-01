Isparta'da otomobil çobana ve koyunlara çarptı - Son Dakika

Isparta'da otomobil çobana ve koyunlara çarptı

01.11.2020 22:15
Isparta'da otomobil çobana ve koyunlara çarptı, System.String[]

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin çobana ve otlattığı koyunlara çarpması sonucu çoban yaralandı, iki koyun telef oldu.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobilin çobana ve otlattığı koyunlara çarpması sonucu çoban yaralandı, iki koyun telef oldu.

Plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Fatih Mahallesi Konya Caddesi'nde koyun sürüsünü otlatan O.Ü'ye ve koyunlarına çaptı.

Kazada, çoban O.Ü yaralandı, iki koyun telef oldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, O.Ü'yü Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.

Fatih Mahallesi, Şarkikaraağaç, Otomobil, Isparta, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da otomobil çobana ve koyunlara çarptı - Son Dakika


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