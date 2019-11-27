Son Dakika Haberleri: Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı
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Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı

6 saat önce

Isparta'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobil dereye devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Isparta'da otomobilin dereye devrilmesi sonucu biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cafer Uçar'ın kullandığı otomobil, Fatih Mahallesi'nde dereye devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan bir yaşındaki Muhammet Erkan Uçar ve Yeliz Uçar (24) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Fatih Mahallesi, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 12:26 Kaynak: AA
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