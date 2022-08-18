Rusya ile müzakerelerin başlaması için Zelenski tek bir şart koştu

Ülkeye genç erkeklerle cinsel ilişki yaşamak için gelen yaşlı turistler, krize neden oldu

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da otomobil hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika

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