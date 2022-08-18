Isparta'da otomobil hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da otomobil hırsızlığı kameraya yansıdı

18.08.2022 15:52

Isparta'da otomobil hırsızlığı bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da otomobil hırsızlığı bir iş yerinin kamerasınca kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Merkez Kepeci Mahallesi'nde park halindeki otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, N.S, M.B.G, O.E, F.K, A.Ü'yü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Görüntülerde, park halindeki otomobilin kapısını açarak otomobile binen birisi kadın iki şüphelinin, otomobil çalıştırarak uzaklaşması yer alıyor.

YORUMLAR
500
Kağıthane'de hırsızısın daireye tırmanma anı kamerada Kağıthane'de hırsızısın daireye tırmanma anı kamerada Isparta'da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama Isparta'da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama
Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da otomobil hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:29 Galatasaray'da yeni transfer Fredrik Midtsjö sakatlandı! Derbide sahaya çıkamayacak
21:05 Jorge Jesus, yeni transfere forma verdi! Austria Wien-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler netleşti
20:58 Zelenski'nin barış müzakereleri için tek şartı var: Rusya, Ukrayna topraklarından çekilmeli
20:49 Şarkıcı Zeynep Bastık'tan hayranlarını mest eden dans!
20:41 Fatih Tezcan cezaevine gireceğini sosyal medyadan açıkladı! Gerekçe Kılıçdaroğlu'na hakaret
20:06 Adana Demirspor, Rus santrfor Artem Dzyuba'yı kadrosuna dahil etti
19:52 Oyuncu Beren Saat, son fotoğrafındaki detayla hayranlarını endişelendirdi
19:35 Arda Güler için teklifler Fenerbahçe'ye değil Gençlerbirliği'ne yapılıyor! İşte sözleşmede yer alan kritik detay
19:34 Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayet davasında mahkeme 3 sanığa tahliye kararı verdi!
19:21 Trabzonspor, Faslı futbolcu Montasser Lahtimi'yi kadrosuna kattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2022 21:52:28. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da otomobil hırsızlığı kameraya yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement