Son Dakika Haberleri: Isparta'da Otomobil ile Çarpışan Minibüs Kavşakta Ters Döndü: 1 Ölü, 7 Yaralı

Isparta'da Otomobil ile Çarpışan Minibüs Kavşakta Ters Döndü: 1 Ölü, 7 Yaralı

38 dakika önce

Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Isparta'da Otomobil ile Çarpışan Minibüs Kavşakta Ters Döndü: 1 Ölü, 7 Yaralı, System.String[]
Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Necmettin T. (42) yönetimindeki 32 PD 047 plakalı minibüs ile Tarık Sinan K.'nin kullandığı 32 AAR 509 plakalı otomobil Anadolu Mahallesi 105.Cadde üzerindeki kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan minibüs, kaldırım üzerinde ters dönerken, diğer otomobil ise refüje çıktı.

Kazada, minibüsteki yolculardan 40 yaşındaki Fehmi Kartal hayatını kaybetti, sürücü Necmettin T., Nusrettin T. (39), Sadık Y. ve otomobil sürücü Tarık Sinan K. ile yolcular Yasin Kağan K. (28), Fetiye K. (54) ve Zülfü Ç. de yaralandı. Haber verilmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın ardından otomobilde çıkan küçük çaptaki yangın ise itfaiye ekipleri tarafından güçlükle kontrol altına alınabildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Fehmi Kartal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar ise ambulansla Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına aldı.

Kartal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna sevk edildi.

Öte yandan, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:40 Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa
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