Son Dakika Haberleri: Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zekeriya Bayındır (59) idaresindeki 32 EH 729 plakalı otomobil, Isparta- Konya kara yolunun 53. kilometresinde, Berat Çelik yönetimindeki 32 AAR 854 plakalı ciple çarpıştı.

İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Bayındır, eşi Dudu ve gelini Sevim Bayındır'ın olay yerinde yaşamını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan cip sürücüsü Çelik ise Eğirdir Kemik, Eklem ve Rehabilitasyon Hastalıkları Hastanesinde tedavi altına alındı.

Cenazeler de aynı hastanenin morguna kaldırılırken, kazada hayatını kaybeden Sevim Bayındır'ın bir yıldır evli ve 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.
Öte yandan cip sürücüsü Berat Çelik, tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Cenazeler, savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tip Kurumuna götürüldü.
Bayındır, Isparta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:00 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



El Chapo ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı! Davası sırasında ortaya çıkan 14 rahatsız edici gerçek İki araç kafa kafaya çarpıştı! 1'i hamile 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 01:32:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Isparta'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]