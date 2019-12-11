Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü - Son Dakika
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Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü

6 saat önce

Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ile oğlu hayatını kaybetti.

Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ve oğlu öldü, System.String[]

Isparta'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu baba ile oğlu hayatını kaybetti.

İbrahim Pekçevik (52) yönetimindeki 32 UB 659 plakalı otomobil, Keçiborlu- Uluborlu kara yolu Armutlu yokuşu mevkisinde, Mehmet Güldal idaresindeki 32 AAP 324 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, sürücü Pekçevik ile araçtaki babası Mehmet Pekçevik (86), olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, otopsi için Süleyman Demirel Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Mehmet Pekçevik'in hastanedeki kontrollerinin ardından evlerine dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Keçiborlu, Uluborlu, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:14 Kaynak: AA
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