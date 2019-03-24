Isparta'da Otomobil ile Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü, 7 Yaralı

Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.



Tarık K. idaresindeki 32 AAR 509 plakalı otomobil, 105. Cadde'deki kavşakta, Necmettin T. yönetimindeki 32 PD 047 plakalı minibüsle çarpıştı.



Kazada, minibüsteki Fehmi Kartal, olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücüler ile araçlardaki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarda hastanelere kaldırıldı.



Kaza sonrasında otomobilde çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Erdoğan'ın Mitinglerde Söylediği Şarkıya Kayahan'ın Eşi İpek Acar'dan İlk Yorum: Gurur Duyduk

Öldürüp Telefonundan "Ben İyiyim Merak Etmeyin" Diye SMS Attılar

Eski Eşinin Sözlendiğini Duyunca Dehşet Saçtı! 1 Ölü 1 Yaralı

Kocasını 3 Haftalık Bebeğinden Kıskanıp, Bebeğinin Boğazını Kesti