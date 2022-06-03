Isparta'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zeynel Şengül'ün kullandığı 32 SN 750 plakalı motosiklet, Köprü köyü mevkisinde, Elif Akın yönetimindeki 38 DM 469 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Zeynel ile Alime Şengül, sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Alime Şengül, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.