Isparta'da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Isparta'da otomobil ile ticari taksi çarpıştı: 3 yaralı

Isparta'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza gece saat 02.00 sıralarında Yedişehitler Mahallesi 156 cadde ile 2912 sokak kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y. C., idaresindeki 34 DBP 310 plakalı otomobil ile Ö. T., yönetimindeki 32 T 0024 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada araç sürücüleriyle birlikte ticari takside yolcu olarak bulunan H.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ISPARTA

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