Son dakika haberi! Ana yola kontrolsüz yola çıkan otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı...Kaza anı kamerada - Son Dakika

Ana yola kontrolsüz yola çıkan otomobil itfaiye aracıyla çarpıştı...Kaza anı kamerada

Kararsız sürücünün sebep olduğu o anlar güvenlik kameralarına yansıdı

ISPARTA - Isparta'da caddeye kontrolsüz olarak çıkan otomobil seyir halinde olan itfaiye aracı çarpıştı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza Isparta 143. Cadde ile 110. Cadde kavşağında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü E.K.'nın idaresindeki 32 AT 022 plakalı otomobil ara sokaktan kontrolsüz şekilde caddeye çıkınca o sırada kendi yolunda ilerlemekte olan seyir halindeki itfaiye aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 32 AT 022 plakalı otomobil savrularak caddeye çıkmakta olan T.G.'nin kullandığı 24 AP 085 plakalı başka bir otomobile çarparak durabildi. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Olay üzerine itfaiye ekipleri araçlarından inerek hızla kazazedelere yardım etti ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada 32 AT 022 plakalı aracın sürücüsü E.K. hafif şekilde yaralandı. Olay üzerine gelen sağlık ekipleri hafif yaralandığı belirlenen E.K.'ya olay yerindeki ilk müdahalesini yaptıktan sonra E.K.'yı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. E.K.'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.