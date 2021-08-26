Isparta'da otomobil takla attı: 1 yaralı - Son Dakika

Kaza saat 19.00 sıralarında üniversite kavşağında meydana geldi. Halil Karakuş'un kullandığı 81 AAZ 857 plakalı otomobil, şehir merkezinden üniversiteye doğru seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak, ters durdu. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ISPARTA

Isparta 'da bir otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü yaralandı.

Son Dakika: Türkiye'de 26 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 257 kişi vefat etti, 19 bin 616 yeni vaka tespit edildi

Dişimize göre kura! Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri Sporting, Dortmund ve Ajax oldu