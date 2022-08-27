Isparta'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Isparta'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

27.08.2022 03:28

Isparta'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı Otomobil kundaklanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı Isparta'da park halindeki bir otomobil kundaklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Isparta'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Otomobil kundaklanmasıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

ISPARTA - Isparta'da park halindeki bir otomobil kundaklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Olay 11 Ağustos tarihinde Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saat 05.10 sıralarında park halindeki bir otomobilin yanına gelen 2 kişi araca benzin dökerek kundakladı. Otomobil çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Emniyet ekipleri güvenlik kameraları görüntülerini inceleyerek olayı O.K. ve S.T.'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Olayla ilgili M.B.'nin de azmettirici olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilin kundaklanma anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin motosikletle otomobilin yanına geldiği, daha sonra otomobilin yanmasıyla birlikte olay yerinden uzaklaşmaları yer alıyor.

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Kaynak: İHA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Isparta'da otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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