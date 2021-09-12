Isparta'da otomobille çarpışan motosiklet sürücü yaralandı - Son Dakika

Isparta'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Mehmet Geyranlı'nın kullandığı 33 TS 252 plakalı motosiklet, Recep Sayın yönetimindeki 20 AEM 571 plakalı Muzaffer Türkeş Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde çapıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Geryanlı'nın sağlık durumun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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