Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

01.09.2022 14:49
Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Cüneyt Cabir Baturay'ın kullandığı 32 ABY 637 plakalı motosikletle Abdussamet K. idaresindeki 32 AK 095 plakalı otomobil, Kepeci Mahallesi 1219 Sokak'ta çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Baturay, ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdussamet K, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Bu arada kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde motosikletle otomobilin çarpışması, yaralı motosiklet sürücüsüne çevredeki esnaf ve vatandaşların yardıma koşması yer alıyor.

YORUMLAR
500
GÖLLER YÖRESİ'NİN YAKARIŞI PROJESİ TAMAMLANDI GÖLLER YÖRESİ'NİN YAKARIŞI PROJESİ TAMAMLANDI Isparta Ticaret Borsası Isparta Ticaret Borsası
Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:33 25 yaşındaki sevgilisinden ayrılan 47 yaşındaki Leonardo Di Caprio'nun 22 yaşındaki güzelle birlikte olduğu ortaya çıktı
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:50:10. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement