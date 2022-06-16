Otomobille elektrikli bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Otomobille elektrikli bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

16.06.2022 12:58

Isparta'da otomobille elektrikli bisikletlin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da otomobille elektrikli bisikletlin çarpışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsü öğrenilemeyen 32 FA 507 plakalı otomobil, Gazi Kemal Mahallesi 1307 Sokak'ta S.T'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan ve baygınlık geçiren elektrikli bisikletin kadın sürücüsü sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, kaza yakındaki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Otomobille elektrikli bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobille elektrikli bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobille elektrikli bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı
Otomobille elektrikli bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille elektrikli bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobille elektrikli bisikletin çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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