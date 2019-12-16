Isparta'da otomobiller çarpıştı 4 yaralı - Son Dakika
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Isparta'da otomobiller çarpıştı 4 yaralı

6 saat önce

Isparta'da otomobiller çarpıştı 4 yaralıIsparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobiller çarpıştı 4 yaralı

Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Isparta Ekonomi Kampüsü arkasında bulunan ve yeni açılan yolda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz açıklanmayan 32 FD 717 plakalı otomobil, ana caddeye çıktığı sırada Enes Kandemir'in kullandığı 07 ENS 24 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücü Enes Kandemir ile aynı araçta bulunan Tolgahan Küçük, Bilal Bila ile diğer aracın sürücüsü yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri kaldırıma çıkarken, diğer araç ise geldiği istikametin tersine dönerek durabildi.

Kazada yaralanan adı açıklanmayan sürücü bulunduğu yerde sıkışırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Özel Meddem Hastanesi ve SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kazada araçlar büyük çapta hasar gördü.

Isparta'da otomobiller çarpıştı 4 yaralı

Ekonomi, Isparta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:38 Kaynak: DHA
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