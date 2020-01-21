Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

6 saat önce

Isparta'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Isparta'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]

Isparta'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Feci kazada hurdaya dönen otomobiller kullanılamaz hale geldi.


Kaza, bugün saat 11.45 sıralarında Karaağaç Mahallesi 105. Cadde üzerinde meydana geldi.


İddiaya göre, Ramazan Veli Ç. yönetimindeki 32 AAT 067 plakalı otomobil, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu karşı yönden gelen Ayşenur K. idaresindeki 32 LP 643 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı.


Feci kazada otomobiller hurdaya dönerken, kazada sürücüler Ramazan Veli Ç. - Ayşenur K. ile yolcular C.E.Ç. - S.Ç. ve Z.N.Ç. olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı.


Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis, Polis ve İtfaiye ekipleri sevk edildi.


Kaza mahallinde ilk müdahaleyi yapan ekipler daha sonra gerekli tedavileri için yaralıları ambulansla hastaneye sevk edildi.


Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ISPARTA

Isparta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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