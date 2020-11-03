Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu - Son Dakika

Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu

03.11.2020 23:04
Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu, System.String[]

Isparta'da Kovid-19 pandemi süreciyle birlikte üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle apartlar boş kaldı.

Isparta'da Kovid-19 pandemi süreciyle birlikte üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesiyle apartlar boş kaldı. Isparta Emlakçılar Birliği Başkanı Ömer Çobaner, pandemide apart sektörünün can çekiştiğini belirterek, "Şu anda apartlarımızın yüzde 80'i boş durumda. Pandemiden sonra öğrencilerin gelmesini dört gözle bekliyoruz" dedi.

Türkiye'de ilk korona virüs(Kovid-19) vakasının görüldüğü Mart ayından bu yana üniversitelerde uzaktan eğitim süreci devam ediyor. 2 üniversitede yaklaşık 90 bin öğrencinin bulunduğu Isparta'da pandemiden en fazla etkilenen sektörlerden biri de apart. Normal bir akademik sezonda yaklaşık 60 bin öğrencinin yaşadığı kent merkezinde 20 bini aşkın apart bulunuyor. Ancak uzaktan eğitimin devam etmesiyle birlikte yeni eğitim öğretim sezonunda apartlar boş kaldı.

"Apartların yüzde 80'i boş"

Isparta Emlakçılar Birliği Başkanı Ömer Çobaner, kentteki apart sektörünün pandemi sürecinde can çekiştiğini belirterek, "Kentteki apartlarımızın yüzde 80'i boş durumda. Apart yönünden en işlek taraflarımız Anadolu, Modernevler, Fatih ve Zafer Mahallelerindeki apartlar emlakçılardan değil sahibinden bile kiraya verilemiyor" dedi.

"Pandemi emlak ve apart sahiplerini de kendine getirmeye çalıştı"

Sektör adına özeleştiride bulunan Çobaner, pandemi sürecinin emlak ve apart sahiplerini de kendisine getirmeye çalıştığını söyledi. Şuanda sadece lüks ve iyi hizmet veren apartların dolu olduğuna değinen Çobaner, "Apartlarına ikinci el eşya koyanlar ve bakmayanlar biraz daha zarara uğramış durumdalar. Isparta esnafı, apart ve daire sahipleri olarak kiracılarımıza daha iyi hizmet verebilirsek bu koşullarda kiracı bulabiliriz diye düşünüyorum. Çarşı merkezindeki apartlar da boşta. Fakat pandemi sürecinde Isparta esnafı ve apartçılar çok büyük zarar ettiler. Bu tabi öğrencinin gelmemesiyle alakalı bir durum ancak memurlardan apartlarda oturanlar da var. Onlar lüks ve iyi hizmet veren yerleri seçiyorlar" diye konuştu.

"Kira fiyatları 1000-1500 TL arasında"

Eski yapı apartlarda fiyatların pandemi süreciyle düştüğünü ancak lüks olanlarda herhangi bir değişiklik olmadığını kaydeden Ömer Çobaner, şuanda bir apart için kiralık fiyatın 1000-1500 TL arasında değiştiğini belirtti. Isparta'ya bir an önce öğrencilerin gelmesini beklediklerinin altını çizen Çobaner, "Pandemi sürecinden sonra öğrencilere en iyi hizmeti vermek istiyoruz. Onlara kaliteli hizmeti sağlarsak bu bizim için biraz daha erken apartların dolmasını sağlayacaktır" dedi.

"Arıyorlar ama apart kiralayan yok"

Çobaner, Isparta'da şuanda 20 binin üzerinde apart stoku bulunduğunu ifade ederek, Çünür, Fatih ve Zafer Mahallelerinde yeni apart yatırımlarının devam ettiğini söyledi. Bugünlerde öğrenci aileleri tarafından sıkça arandıklarını belirten Çobaner, "Ancak okulların açılması kararından sonra Isparta'ya geleceklerini ve otobüslere yakın apart bulup bulamayacaklarını soruyorlar. Ama şuana kadar 'ben tutarım' diyenler yok" ifadelerini kullandı. - ISPARTA

Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu
Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu
Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu
Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu
Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu
Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu

Türkiye, Isparta, Emlak, Mart, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Isparta'da pandemi apart sektörünü vurdu - Son Dakika


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