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Isparta'da pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz yaz spor okulları yeniden başlıyor - Son Dakika

Isparta'da pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz yaz spor okulları yeniden başlıyor

21.06.2021 16:38
Isparta'da pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz yaz spor okulları yeniden başlıyor, System.String[]

Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen ücretsiz yaz spor okulları Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen faaliyetlerine bu yıl yeniden başlıyor.

Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından her yıl organize edilen ücretsiz yaz spor okulları Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen faaliyetlerine bu yıl yeniden başlıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yaz spor okulları, çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve küçük yaşlarda gençlere spor kültürünü yerleştirmek amacıyla 5-18 yaş aralığındaki tüm gençlere kapılarını açıyor.

Her yıl binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği yaz spor okulları kayıtları başladı. 5-18 yaş aralığındaki her çocuğun ücretsiz olarak 24 branşta katılabileceği yaz spor okullarında, çocuklar bir yandan serbest zamanlarını değerlendirebilecek bir yandan da sevdikleri spor branşında kendilerini geliştirebilecek. Kurslar 5 Temmuz 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 2 ay boyunca devam edecek.

"5-18 yaş arasındaki tüm gençlerimizi kurslarımıza bekliyoruz"

Velilere seslenerek 5-18 yaş aralığındaki tüm gençleri yaz spor okullarına davet eden Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, "Yaz Spor Okullarımızla çocuk ve gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, serbest zamanlarını uzman antrenörler nezaretinde en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamak amacıyla hazırlanan yaz spor okullarımızda gençlerimizin fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sağlanması, sporla tanıştırılması ve spor bilinci oluşturmayı hedefliyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle ara verdiği Yaz Spor Okullarımıza yeniden başlamanın sevinç ve mutluluğu içerisindeyiz. 5-18 yaş tüm çocuk ve gençlerimizi ücretsiz Yaz Spor Okullarımıza davet ediyorum. Özel sporcu ve bireylerimizi de her yıl olduğu gibi unutmuyoruz. Tüm özel bireylerimizi Engelliler İl Spor Merkezi kurslarımıza bekliyoruz" diye konuştu. - ISPARTA

Isparta'da pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz yaz spor okulları yeniden başlıyor
Isparta'da pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz yaz spor okulları yeniden başlıyor
Isparta'da pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz yaz spor okulları yeniden başlıyor

Spor Okulları, Isparta, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Isparta'da pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz yaz spor okulları yeniden başlıyor - Son Dakika Spor


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