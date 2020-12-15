Isparta'da panelvan aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Isparta'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, panelvan aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
O.Ş'nin kullandığı 32 DP 411 plakalı panelvan, Isparta- Eğirdir kara yolunda karşıya geçmeye çalışan Elveda Çakmakçı'ya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdığı Çakmakçı kurtarılamadı.
Sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
- Kaynak: AA
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