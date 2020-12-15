Isparta'da panelvan aracın çarptığı kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Sürücü ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin Isparta Şehir Hastanesi 'ne kaldırdığı Çakmakçı kurtarılamadı.

Fenerbahçeli Emre Belözoğlu: Bize yapılan oyunların hepsini bozacağız

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