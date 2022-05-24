Isparta'da park halindeki araca otomobiliyle çarpan sürücü yaralandı

Isparta'da park halindeki araca otomobiliyle çarpman sürücü yaralandı.
Sait Yavuz'un kullandığı 32 DD 835 plakalı otomobil, Davraz Mahallesi 142 Cadde'de önce park halindeki 32 ABM 326 plakalı otomobile ardından elektrik direğine çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Yavuz, sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.
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