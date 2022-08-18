ISPARTA'DA 4 OTO HIRSIZI TUTUKLANDI - Son Dakika
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ISPARTA'DA 4 OTO HIRSIZI TUTUKLANDI

18.08.2022 16:41

Isparta'da park halindeki hafif ticari aracı çalan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Isparta'da park halindeki hafif ticari aracı çalan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

Kentte geçen 10 Ağustos günü Kepeci Mahallesi'nde kapıları kilitli ve park halindeki hafif ticari aracın çalınması üzerine polis tarafından çalışma başlatıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerini gören güvenlik kameraları ve aracın çalındıktan sonra geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameralarından şüphelileri tespit etti. Hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliler N.S, M.B.G, O.E, F.K ve A.Ü, aynı gün eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hafif ticari aracın çalınma anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 1 kadın ve 1 erkeğin araca yaklaşıp bindikten sonra olay yerinden gittikleri görülüyor.

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Kaynak: DHA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ISPARTA'DA 4 OTO HIRSIZI TUTUKLANDI - Son Dakika

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