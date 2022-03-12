Isparta'da park halindeki otomobil yandı - Son Dakika
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Isparta'da park halindeki otomobil yandı

12.03.2022 20:46
Isparta'da park halindeki otomobil yandı

Isparta'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Isparta'da park halindeyken yangın çıkan otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Yayla Mahallesi 1610 Sokak'ta park halinde bulunan otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Aracın yandığını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının, aracın motor kısmından çıktığı belirlendi.

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Kaynak: AA

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