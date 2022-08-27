ISPARTA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN KUNDAKLANMASI KAMERADA - Son Dakika
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ISPARTA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN KUNDAKLANMASI KAMERADA

27.08.2022 11:05

ISPARTA'da park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ISPARTA'da park halindeki otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüyü inceleyen polisin olayla ilgili gözaltına aldığı 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, geçen 11 Ağustos günü saat 05.00 sıralarında Modernevler Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına yaklaşan motosikletteki 2 şüpheli, henüz bilinmeyen nedenle üzerine akaryakıt döktükleri aracı ateşe verdi. Otomobil alev alırken, şüpheliler geldikleri gibi olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Otomobilin arka bölümünde maddi hasar oluştu.

3 KİŞİ YAKALANDI

Olay sonrası güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliğini tespit etti. Düzenlenen operasyonla aracı kundaklayan S.T. ve O.K. ile azmettirici olduğu iddia edilen M.B. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Otomobilin ateşe verilme anı güvenlik kameralarına yansıdı. Otomobilin yanına gelen motosikletteki 2 şüphelinin, aracı ateşe verdikten sonra olay yerinden hızla uzaklaştığı görüldü.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ISPARTA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN KUNDAKLANMASI KAMERADA - Son Dakika

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SON DAKİKA: ISPARTA'DA PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN KUNDAKLANMASI KAMERADA - Son Dakika
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