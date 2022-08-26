Güvenlik kameraları görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin M.B'nin azmettirdiği ileri sürülen S.T. ve O.K. olduğunu tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi belirlenen adreslerinde yakaladı.

Kaynak: AA

Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Isparta'da park halindeki otomobilin kundaklanmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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