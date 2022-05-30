Park halindeyken hareket eden aracın durdurulması güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Park halindeyken hareket eden aracın durdurulması güvenlik kamerasında

30.05.2022 10:11

Isparta'da park halindeyken hareket eden otomobilin, el freni çekilerek durdurulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Isparta'da park halindeyken hareket eden otomobilin, el freni çekilerek durdurulması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

6 Mart Caddesi'nde içerisinde kimse bulunmayan park halindeki otomobil, el freni çekilmediği için bir süre sonra hareket etti. Geriye doğru gitmeye başlayan otomobil, diğer araçlar için tehlike oluşturdu.

Durumu fark eden başka bir araçtaki yolcu, otomobili el frenini çekerek durdurdu.

Yaşananlar caddedeki bazı iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, aracın kendiliğinden hareket etmesi, bunu fark eden kişinin el frenini çekerek aracı durdurması ve bölgeye gelen sürücünün otomobiline binerek gitmesi yer alıyor.

Park halindeyken hareket eden aracın durdurulması güvenlik kamerasında
Park halindeyken hareket eden aracın durdurulması güvenlik kamerasında
Park halindeyken hareket eden aracın durdurulması güvenlik kamerasında
Park halindeyken hareket eden aracın durdurulması güvenlik kamerasında

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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