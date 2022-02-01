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Isparta'da piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Isparta'da piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı

01.02.2022 19:58
Isparta'da piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı

Isparta'da piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen şüpheli, tutuklandı.

Isparta'da piyasaya sahte para sürdüğü belirlenen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir şüphelinin piyasaya sahte para süreceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Yayla Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, suça sürüklendiği tespit edilen 3 çocuğu gözaltına aldı.

Emniyetten serbest bırakılan çocukların verdiği ifadelerden yola çıkan ekipler, şüpheli E.D'yi kent merkezinde gözaltına aldı.

E.D'nin üzerinde ve evinde yapılan aramada 25 bin 200 lira sahte para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon düzenlenen iş yerinde de "büyü yapmada" kullanıldığı değerlendirilen 4 kitap, objeler, muska ve çok sayıda doküman ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, başka bir şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Isparta'da piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı
Isparta'da piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Isparta'da piyasaya sahte para süren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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