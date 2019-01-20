Isparta'da Plastik İmalathanesinde Yangın
1 saat önce
Isparta'da plastik imalathanesinde yangınISPARTA - Isparta'da plastik maket üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Isparta
'da plastik imalathanesinde yangın
ISPARTA - Isparta'da plastik maket üretimi yapılan imalathanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Sanayi içerisindeki yangına zamanında müdahale eden itfaiye ekipleri, diğer iş yerlerine sıçramasını engelledi. Yangında can kaybı yaşanmazken, yüklü miktarda maddi zarar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, olay saat 14.30 sıralarında Isparta Gül Petek Sanayi Sitesi 3.Blok'ta meydana geldi. İddiaya göre, Muhammed Nazmi Gülal'a ait plastik maket ve malzeme üretimi yapılan imalathanede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine ulaşan 5 yangın söndürme aracı ile 15 itfaiye eri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye
ekiplerinin zamanında müdahalesi, sanayi içerisindeki yangının çevreye sirayet etmesi ve daha fazla büyümesini engelledi.
Yangın sonrasında ise yüklü miktarda zarar meydana geldi.
Öte yandan, olayla ilgili soruşturma başlatılırken, yangının çıkış nedeni ise yapılacak inceleme sonucunda netlik kazanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:33 Kaynak: İHA
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