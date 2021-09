Isparta'da polis işitme engelli sürücü ve yolculara kuralları işaret diliyle anlattı - Son Dakika

Isparta'da trafik ekipleri, farkındalık oluşturmak amacıyla işitme engelli sürücü ve şehirler arası otobüslerdeki yolculara trafik kurallarını işaret dili tercümanı aracılığıyla anlattı. Uygulama hem sürücü hem de yolcularda memnuniyet oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin belirli noktalarında denetimlerini sürdürüyor. 24 saat esasına göre denetimlerini gerçekleştiren ekipler, bir yandan da toplumun farklı kesimlere yönelik eğitim çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Sav beldesi denetim noktasında şehirler arası otobüs ve işitme engelli araçlarını durdurdu. Uygulamada farkındalık oluşturmak amacıyla işaret diliyle trafik kuralları hatırlatıldı.

Trafik polisinin söyledikleri işaret diliyle aktarıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Sezgin Sezer durdurulan otobüslerde yolculara, "Isparta polisi olarak sizlere hayırlı yolculuklar diliyoruz. Güvenli bir şekilde seyahat edebilmeniz için aracınızı durdurup, trafikte uymanız gereken kuralları siz değerli yolcularımız ve kaptan şoförümüze hatırlatmak istedik. Sayın yolcularımız bir kaza anında sizleri hayata bağlayacak olan emniyet kemerinizin takılı olup olmadığını lütfen seyahatiniz boyunca kontrol ediniz. Seyahatiniz boyunca sayın kaptan şoförlerimizin yapmış olduğu trafik ihlallerinin tekrar etmesi halinde lütfen onları uyaralım. Israrla sürdürmeleri halinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bizleri bilgilendiriniz. Sizler, bizler için çok değerlisiniz. Kazasız, belasız yolculuklar dileriz" dedi. Sezer'in bu sözleri işaret dili tercümanı vasıtasıyla yolculara aktarıldı.

"Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım"

Trafikte durdurulan işitme engelli Mehmet Ali Dönge, uygulamadan çok memnun kaldığını belirterek, "Daha önce böyle bir şeyle karşılaşmadım. Trafik kurallarının benim için bir zorluğu yok, kemerimi her zaman takıyorum" dedi.

"İlk kez böyle bir uygulamayla karşılaştım"

Otobüs şoförü Vahit Akdağ ise trafik denetimleriyle sürekli karşılaştıklarını ancak böyle bir uygulamaya ilk kez denk geldiğini söyledi. Akdağ, "Uygulama toplum için iyi bir şey. Yolcularımızın arasında zaman zaman işitme engelli oluyor. Şuan yok" diye konuştu.

"Engelliler bizim başımızın tacı"

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Sezgin Sezer, Isparta polisi olarak toplumun her kesimine ulaşmak istediklerini belirtti. Trafikte her yaştan insanın bilinçlenmesi ve böylelikle sağlıklı bir trafik akışı olmasını arzuladıklarını ifade eden Sezer, işitme engelliler toplumumuzun her kesiminde var. Engelliler zaten bizim başımızın tacı. Onlara her zaman kolaylık göstermek zorundayız. Amacımız onlara ulaşıp, trafik konusunda bilinçlenmelerini sağlamak" diye konuştu.

"Uygulamayı olumlu karşıladılar"

Sezer, uygulamanın işitme engelli sürücüler tarafından olumlu karşılandığını belirterek, "Onlar da zaten toplumda böyle yaklaşılmasını istiyorlar. 'Bizi de fark edin, bize de anlatın ki görelim' diye istiyorlar. Biz de bilinçlenmelerini istiyoruz" dedi. - ISPARTA