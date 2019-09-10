Son Dakika Haberleri: Isparta'da polisin yakaladığı 'zehir taciri' tutuklandı
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Isparta'da polisin yakaladığı 'zehir taciri' tutuklandı

1 saat önce

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Isparta'da polisin yakaladığı 'zehir taciri' tutuklandı, System.String[]

Isparta'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek adına çalışma başlattı. Aldığı istihbari bilgiler doğrultusunda, kent merkezindeki Doğancı Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, Y.Ö. ve M.Ç. isimli 2 şüpheliyi yakaladı. Şahısların üzerlerinde ve ikametinde arama yapan narkotik ekipleri, 4 parça halinde 6.59 gram eroin maddesi, 20 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde kullanmada faydalanılan aparatlar ile paketleme için kullanılan malzemeler ele geçirdi.


Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden M.Ç., 'Uyuşturucu madde kullanmak' işlem yapıldıktan sonra serbest kalırken, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Y.Ö. ise emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Öte yandan, Y.Ö.'nün sevk edildiği mahkemece tutuklandığı öğrenildi. - ISPARTA

Narkotik, Isparta, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:37 Kaynak: İHA
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