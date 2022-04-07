Isparta'da polisler bocce turnuvasında yarıştı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta'da polisler bocce turnuvasında yarıştı

07.04.2022 16:41
Isparta'da polisler bocce turnuvasında yarıştı

Isparta Belediyesi tarafından Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Şubeler Arası Bocce Turnuvası düzenlendi.

Isparta Belediyesi tarafından Polis Haftası dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü Şubeler Arası Bocce Turnuvası düzenlendi.

Işıkkent Spor Salonu bahçesinde kurulan bocce sahasında gerçekleştirilen turnuvaya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 23 birimden 69 emniyet mensubu katıldı.

Oldukça heyecanlı geçen müsabakalar sonucunda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü turnuvanın birincisi olurken, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ikinci, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü üçüncü, Güvenlik Şube Müdürlüğü ise dördüncü sırada yer aldı.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile turnuvanın final karşılaşmasını izledi.

Finalin ardından ödül töreni düzenlendi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen Türk Polis Teşkilatı'nın 177. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, turnuvada ödül alanları tebrik etti.

Başkan Başdeğirmen, "Nice 177 yıllar evlatlarımıza ve ülkemize nasip olsun. Sizler bizim can ve mal güvenliğimizi sağlayan, trafik ve her türlü durumlarda yanımızda olan canlarımız, her şeyimizsiniz. Allah sizlere kolaylıklar versin, sağlık, sıhhat içerisinde daha güzel hizmetler yapmayı nasip etsin." dedi.

Ödül töreninin ardından Başkan Başdeğirmen ve İl Emniyet Müdürü Turanlı, bocce atışı yaptı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Varlı, Polis Haftası'nı kutladı Son dakika haberi: KTSO Yönetim Kurulu Başkanı Varlı, Polis Haftası'nı kutladı Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü Son dakika haberleri... Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü

Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası, Isparta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isparta'da polisler bocce turnuvasında yarıştı - Son Dakika


Son Dakika
16:24 Son Dakika: Süper Lig'de Altay'ın başkanı Özgür Ekmekçioğlu istifa etti
16:21 Kayıp üniversite öğrencisi intihar etmeden önce duvar dibine oturup ağlamış
16:06 Genç turizmci Gülşah Gizem Angı'nın kahreden ölümü! Miyom ameliyatında hayatını kaybetti
16:05 Fırınlar ve Gaziantep Belediyesi'nden işbirliği: Fırınlar 50 kuruşluk indirim yapacak, kalan 50 kuruşluk farkı da Büyükşehir karşılayacak
16:02 Aleyna Tilki'den yeni klip fotoğrafları: Bikinili pozları çok beğenilecek
16:00 Kasaba Doktoru bugün ilk bölümüyle ekranlarda
15:50 İsmail Koncuk "Bu yönetim anlayışıyla ileri gitmek mümkün değil" dedi ve Zafer Partisi'nden istifa etti
15:47 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin, Asiye ve Cemal'in geçmişini öğrenecek mi?
15:46 19 yıldır ölü bildiği oğlunu ilk defa canlı yayında gördü: Soğuk tavrı sunucuyu çok kızdırdı
15:43 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Nizam ve Mira açığa çıkmamak için neler yapacaklar?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 16:47:21. #1.12#
SON DAKİKA: Isparta'da polisler bocce turnuvasında yarıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement