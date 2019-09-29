Son Dakika Haberleri: Isparta'da Polisten yorgun sürücüye çay daveti
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Isparta'da Polisten yorgun sürücüye çay daveti

24 dakika önce

Isparta'da polis, uzun yol sürücülerinin yorgun şekilde trafikte seyrederek kazalara neden olmasının önüne geçmek adına koyduğu tabela ile çay davetinde bulunuyor.

Isparta'da Polisten yorgun sürücüye çay daveti, System.String[]

Isparta'da polis, uzun yol sürücülerinin yorgun şekilde trafikte seyrederek kazalara neden olmasının önüne geçmek adına koyduğu tabela ile çay davetinde bulunuyor. Gelendost ilçesi yakınlarındaki tabelada 'Yaşam için kısa bir mola. Sayın sürücüler, yorgunsanız çaya bekleriz' ifadeleri yer alıyor.


Isparta - Konya Karayolu üzerinde bulunan tabela ile yakın bölgedeki İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gelendost Bölge Trafik Denetleme Amirliği'ne davet edilen tüm sürücülere, polis gekipleri tarafından çay ikramında bulunuluyor.


Amacın polis - vatandaş ilişkisinin gelişimine katkı sunulması hedeflenen uygulama ile trafikte yorgunluk dikkat dağınıklığı gibi nedenlerle oluşabilecek kazaların önlenmesi ve azaltılması hedefleniyor.


Tabela ayrıca, sürücüler tarafından olumlu bir uygulama olarak karşılanıyor. - ISPARTA

Emniyet Müdürlüğü, Gelendost, Isparta, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:59 Kaynak: İHA
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