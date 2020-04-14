Isparta'da PTT aracılığıyla 2 günde 17 bin 500 maske dağıtıldı - Son Dakika

- Isparta'da PTT aracılığıyla 2 günde 17 bin 500 maske dağıtıldı

Maskeler vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor

ISPARTA - Isparta'da PTT aracılığıyla daha önce başvuru yapan 3 bin 500 haneye toplamda 17 bin 500 ücretsiz maske dağıtıldı.

Korona virüsün yayılımını engellemek için toplu kullanım alanları için maske zorunluluğu getirilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklamasının ardından Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda ücretsiz maske dağıtımı başlatıldı. PTT'nin internet sitesi ve e-Devlet üzerinden alınan talepler doğrultusunda ilk etapta 17 bin 500 maske Isparta'ya ulaştı. PTT aracılığıyla dün başlayan ücretsiz maske dağıtımının ilk etabı bugün itibariyle sona erdi. Başvurulara göre 20-65 yaş arası için gönderilen toplam 17 bin 500 maske, Isparta merkez ve ilçelerinde dağıtıldı. PTT çalışanları kendilerine verilen listeler doğrultusunda vatandaşların evlerine tek tek giderek, üzerinde 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' yazılı 5'li paketler halinde bulunan maskelerin teslimini yaptı. Başvuruya göre maske dağıtımının devam edeceği öğrenildi.

Maskelerini teslim alan vatandaşlar, teşekkürlerini iletti.